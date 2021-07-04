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Главные события Донбасса за неделю

04 июля 2021, 21:14

Главные события Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

За все время исследований лаборатории на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 90 731 заболевшего. Из них 87 974 пациента выздоровели, а 2 362 человека умерли. За неделю — 3019 новых случаев COVID-19 и 14 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 43 707 заболевших: выписали 36 179 пациентов, скончались 3 302 пациента. За неделю — 942 заболевших, 72 человека умерли.

На подконтрольной властям территории Луганщины COVID-19 подтвержден у 26 640 человек: выздоровели — 25 479, умерли — 949. За неделю — 1293 заболевших и 8 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 5 282 случая инфекции COVID-19: выписаны 4 547 человек, 486 — умерли. За неделю — 268 новых случаев и 13 смертей.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным: "Готов я встретиться и с президентом Путиным — если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается».

От источника в окружении первого президента Украины стало известно, что Леонид Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ до конца лета по состоянию здоровья. Замещать Кравчука будет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

США могут подключиться к мирному процессу на Донбассе через любую из существующих переговорных площадок, не только через Нормандский формат.

Права человека

Около 4 тысяч человек из числа задержанных в связи с конфликтом на Донбассе стали жертвами жестокого обращения и пыток с 2014 года до конца апреля 2021 года. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

405 граждан Украины, в том числе военные и женщины, находятся в местах заключения в РФ и на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Жители неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 900 млрд гривен пенсий. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Глава «ДНР» Денис Пушилин подтвердил, что группировка намерена использовать жилье, оставленное уехавшими с неподконтрольной Украине части Донетчины. В определенных случаях имущество будут отнимать.

«Суд» группировки «ДНР» приговорил к тюремным срокам от 13-ти до 20 лет трех обвиняемых в покушении на члена «политсовета» сепаратистского движения «Донецкая республика».

Боевые действия

В течение недели в результате обстрелов пострадали двое украинских военнослужащих.

Общество

Все мужчины призывного возраста, проживающие во временно неподконтрольных украинской власти районах Донбасса, при получении российских паспортов попадают в военный резерв РФ. Об этом рассказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский. Он напомнил, что уже около 600 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, и не исключено, что их отправят воевать «за Россию».

Экономика

Группировка «ДНР» решила вывести Харцызский трубный завод и Докучаевский флюсо-доломитный комбинат из управления южноосетинской компании «Внешторгсервис», под контролем которой находятся крупнейшие промышленные объекты на оккупированной части Донбасса.

Дайджест тв-еженедельников о Донбассе

«Донбасс Реалии»: Какие сигналы посылают друг другу Путин и Зеленский в публичных заявлениях и состоится ли встреча двух президентов в ближайшее время?// Кто и по каким критериям вносит российских артистов в список угроз национальной безопасности и запрещает им въезд в Украину?// Наказать виновных и защитить заложников ситуации: что не так с законопроектами о коллаборационизме?

«Донбасс Реалии»: Что говорят в Донецке об украинской сборной и Евро-2020? // Морской десант и боевые стрельбы: Украина, США и Россия вывели корабли в Черное море // Донбасс, газопровод, оружие: зачем Зеленский едет в Берлин?

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