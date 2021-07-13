По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 53 случая заражения коронавирусом. От осложнений умерли двое пациентов. За все время пандемии на подконтрольной Украине части области выявлено 90 939 заболевших: 88 185 человек выздоровели, а 2 369 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 207 случаев коронавируса и девять смертей. Всего группировка «ДНР» признала 44 755 заболевших: выписаны — 38 260 человек, летальных случаев — 3395.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 28 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще двое больных. С начала пандемии ковид подтвержден у 26 759 человек: выздоровели — 25 590, умерли — 956 человек.



Группировка «ЛНР» заявила об одном летальном случае за минувшие сутки. Всего формирование подтверждает 5 539 случаев заболевания: выписали 4 648 пациентов, 505 — умерли.



Политика



Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе оказался в тупике. Такое мнение высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, готова ли Россия включить в свой состав отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Вопрос прозвучал в контексте статьи Владимира Путина об Украине, в которой он высказал мнение, что «Киеву Донбасс просто не нужен».



Права человека



Наталья Стаценко, которую боевики «ДНР» удерживают в СИЗО № 5 Донецка, находится в критическом состоянии и нуждается в срочном лечении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее информации, у женщины обострились хроническое заболевание спины, что сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.



Общество



Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллет констатировала ухудшение гуманитарной ситуации в зоне конфликта на востоке Украины в сравнении с 2020 годом. Об этом она заявила во время посещения неподконтрольного властям Донецка.



На стипендиальные курсы для дальнейшего поступления в украинские вузы приехали 199 абитуриентов с временно оккупированных территорий.



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