Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 июля

13 июля 2021, 21:27

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 53 случая заражения коронавирусом. От осложнений умерли двое пациентов. За все время пандемии на подконтрольной Украине части области выявлено 90 939 заболевших: 88 185 человек выздоровели, а 2 369 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 207 случаев коронавируса и девять смертей. Всего группировка «ДНР» признала 44 755 заболевших: выписаны — 38 260 человек, летальных случаев — 3395.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 28 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще двое больных. С начала пандемии ковид подтвержден у 26 759 человек: выздоровели — 25 590, умерли — 956 человек.

Группировка «ЛНР» заявила об одном летальном случае за минувшие сутки. Всего формирование подтверждает 5 539 случаев заболевания: выписали 4 648 пациентов, 505 — умерли.

Политика

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе оказался в тупике. Такое мнение высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, готова ли Россия включить в свой состав отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Вопрос прозвучал в контексте статьи Владимира Путина об Украине, в которой он высказал мнение, что «Киеву Донбасс просто не нужен».

Права человека

Наталья Стаценко, которую боевики «ДНР» удерживают в СИЗО № 5 Донецка, находится в критическом состоянии и нуждается в срочном лечении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее информации, у женщины обострились хроническое заболевание спины, что сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.

Общество

Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллет констатировала ухудшение гуманитарной ситуации в зоне конфликта на востоке Украины в сравнении с 2020 годом. Об этом она заявила во время посещения неподконтрольного властям Донецка.

На стипендиальные курсы для дальнейшего поступления в украинские вузы приехали 199 абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:36
В «ЛНР» признали напряженную ситуацию с распространением COVID-19
21:27
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 июля
16:58
В «ДНР» предложили собирать «налоги» за маникюр на дому, репетиторство и посуточную аренду жилья
15:31
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донетчине
12:40
Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 новых случаев и 10 смертей
08:23
ОБСЕ зафиксировали повреждения домов в поселке под Докучаевском
20:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 июля
16:22
На Донетчине будут заочно судить «министра культуры ДНР»
09:28
«ЛНР» сообщила о 5 новых смертях от коронавируса
22:45
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
21:15
Главные новости Донбасса за неделю
14:50
Сотрудники комбината в Докучаевске не получают зарплату уже восемь месяцев
13:47
«ДНР» зарегистрировала 17 смертей и 74 новых случая заболевания COVID-19
12:38
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
11:37
До 30% заразившихся ковидом: В «ЛНР» объяснили решение не открывать детские лагеря
все новости
23:42
Путин: Нормандский формат — не место для обсуждения «Северного потока-2»
23:14
Безвиз и наращивание товарооборота. Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем КНР
22:36
В «ЛНР» признали напряженную ситуацию с распространением COVID-19
21:27
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 июля
20:37
Под посольством РФ в Вене напомнили об ответственности Москвы за крушение MH17
20:08
Зеленский предложил «слуге народа» Монастырскому кресло Авакова
19:58
Нардеп оценил перспективы предприятий «Л-ДНР» с приходом нового «инвестора»
19:16
Почти 200 абитуриентов из оккупации прошли на курсы со стипендией
18:56
Нардепы провалили легализацию медицинского каннабиса
18:44
Рада проголосовала за ликвидацию «Укроборонпрома»
18:14
Гуманитарная ситуация на Донбассе ухудшилась по сравнению с прошлым годом – Красный Крест
18:04
Аваков написал заявление об отставке
17:44
ООС: Боевики прицельно обстреляли поселок из запрещенной «Минском» артиллерии
17:13
На Донетчине с момента открытия рынка земли заключили восемь сделок
17:10
Дело о госизмене: Суд оставил бывшего генерала СБУ под стражей
все новости
ВИДЕО
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция