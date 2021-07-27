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На Донбассе 20 человек рисковали ночевать у КПВВ

27 июля 2021, 18:00

На Донбассе 20 человек рисковали ночевать у КПВВ

В понедельник, 26 июля, в районе КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области два десятка человек едва не остались ночевать, потому что не успели пройти пропускные процедуры. Опоздавшим объяснили, что электронная система пропуска граждан на КПВВ возобновит работу 27 июля. Людям предложили остаться на ночевку в палатках Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Там находился 21 человек, в том числе восемь детей: старшей девочке — 10 лет, а младшему — 1,5 года. Люди были очень возмущены, говорили, что у них куплены билеты на поезда, самолеты, поэтому они не могут ждать до утра. Наладить контакт со взрослыми удалось через деток, которые начали просить есть. Подошла первая мама, вторая… Пока спасатели кипятили воду, чтобы родители могли сделать чай, заварить супы быстрого приготовления, нам удалось пообщаться и люди немного успокоились. Всего передали 11 продуктовых наборов», — рассказала психолог гуманитарного центра «Пролиска - Волноваха» Анна Паскал.

Данная организация оказывает гуманитарную помощь людям на линии соприкосновения. По приказу Командующего штаба ООС работа КПВВ была продолжена и примерно за один час людей, следовавших с неподконтрольной территории пропустили.

Пересечь линию соприкосновения на въезд и выезд можно с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.

Для выезда с подконтрольных «ДНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1900 рублей (730 гривен). При этом въезжающим рекомендуют позаботиться о наличии российских рублей, поскольку обменных пунктов на КПП «Еленовка» нет. Результаты теста можно получить в течение 15 минут.

В случае отрицательного результата нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Для въезжающих на подконтрольную украинской власти территорию решением правительства отменена обязательная самоизоляция и обсервация, поскольку на территории Украины с 17 июня установлена «зеленая» карантинная зона.

Также пока отменена обязательная установка мобильного приложения «Вдома» при пересечении КПВВ и не нужно проходить тестирование на коронавирус.

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