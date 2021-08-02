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В «ДНР» хотят, чтобы дончане сами покосили траву у «Донбасс Арены»

02 августа 2021, 09:22

В «ДНР» хотят, чтобы дончане сами покосили траву у «Донбасс Арены»

В группировке «ДНР» хотят инициировать субботник для того, чтобы привести в порядок парк у стадиона «Донбасс Арена» в Донецке. Об этом заявил глава «Общественной палаты ДНР» Александр Кофман в эфире телеканала «Юнион».

Он объяснил, что «у государства сейчас нет ресурса убрать в парке».

Кофман напомнил, что «Общественная палата» уже организовала субботник в парке «Гулливер», в котором возникли споры из-за строительства церкви.

«Сейчас я хочу привлечь этих же ребят, чтобы совместными усилиями, кинув общегородской клич, навести порядок на "Донбасс Арене": покосить траву и навести там порядок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что парк вокруг стадиона «Донбасс Арена» в Донецке пришел в запустение. За газонами никто не ухаживает, они заросли сорняками. Растительность пробилась даже через тротуарную плитку. Кроме того, засохли некоторые деревья.

Кроме того, зарос сорняками и соседний парк Ленинского комсомола.

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