Денисова: В ОРДО убили троих заключенных, один из них ранее просил о переводе

В неподконтрольных правительством отдельных районах Донецкой области были убиты трое граждан Украины, отбывавших наказание в исправительной колонии. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Получила шокирующее известие об убийстве наших сограждан в Кировской исправительной колонии № 33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Все погибшие были осужденными до начала военной агрессии на востоке», — написала она.



По ее словам, один из убитых обращался к ней ранее с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию.



«К сожалению, процесс перевода лиц с неподконтрольных правительству Украины территорий заблокирован оккупационными властями. Передача осужденных с временно оккупированной территории Донецкой области не осуществляется с начала 2019 года, что сделало их заложниками ситуации», — написала обмудсвумен.



По словам Денисовой, в настоящее время перевода со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 приговоренных к пожизненному заключению.

Ранее стало известно, что чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников, который отбывал наказание на временно неподконтрольной территории Донбасса, был убит в одной из колоний группировки «ДНР».