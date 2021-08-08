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В колонии «ДНР» убили украинского дзюдоиста Евгения Сотникова

08 августа 2021, 18:23

В колонии «ДНР» убили украинского дзюдоиста Евгения Сотникова

Чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников, который отбывал наказание на временно неподконтрольной территории Донбасса, был убит в одной из колоний группировки «ДНР». Об этом сообщила в Facebook советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева.

Евгений Сотников – участник летних Олимпийских игр в Пекине, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы и мира, был осужден на 15 лет за убийство молодого парня в Запорожье. Спортсмену было 40 лет.

Евгений Сотников. Фото: Facebook Гайдэ Ризаева

По ее словам, кроме Сотникова, были убиты еще два человека.

«По достоверной информации, 6 августа 2021 года в одной из колоний т.н. "ДНР" были убиты трое граждан Украины, отбывающих наказание на временно оккупированной территории Донбасса. Одним из таких граждан является чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья, Евгений Сотников, ранее осужденный за убийство 18-летнего парня. В этой истории все печально... Как совершенное самим убитым преступление, как убийства отбывающих наказание граждан Украины вооруженными формированиями "Л-ДНР", так и невозможность контролировать и своевременно реагировать на события, происходящие там», – написала Ризаева.

В 2007 году дзюдоист Евгений Сотников был осужден в Запорожье за причинение телесных повреждений (выстрел человеку в ногу). А в 2008-м был объявлен в розыск за ножевое ранение еще одного запорожца. Позже потерпевший отказался от претензий и дело было закрыто.

В декабре 2009 года Сотников смертельно ранил 18-летнего посетителя кафе в Запорожье. Он стрелял в парня из травматического пистолета, выстрел был один в голову – смертельный. Молодого человека он убил за то, что тот отказался с ним выпить.

В суде Сотников заявлял, что убил юношу из-за неосторожности, однако после просмотра записи с камер наблюдения суд вынес пожизненный приговор. В 2011 году наказание было смягчено на срок в 15 лет.

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