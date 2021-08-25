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«ДНР» организует автобусные туры в РФ для голосования на выборах в Госдуму

25 августа 2021, 20:58

«ДНР» организует автобусные туры в РФ для голосования на выборах в Госдуму

Группировка «ДНР» будет организовывать бесплатные поездки в Ростовскую область для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявила руководитель центра «357» Анна Гайворонская, передает сепаратистский ресурс «ДАН».

По ее словам, дончане с российскими паспортами могут подать заявки на бесплатный проезд к участкам голосования в Ростовской области. Такие заявки принимают 255 «информцентров», «общественные приемные главы ДНР», а также центр «357».

«Мы регистрируем, записываем данные людей, а в дальнейшем им перезвонят и скажут, откуда и в какое время будет отправляться автобус. Проезд будет бесплатным», – уверяет Гайворонская.

Она уточнила, что поездки организуются для людей, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать заочно через российский портал Госуслуг.

Гайворонская добавила, что выезды планируются в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, когда будет проходить голосование.

Для участия в росийских выборах группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей на портале «Госуслуги». Кроме того, организована агитационная кампания за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО. 

Стало известно, что более 100 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами получили право проголосовать дистанционно на выборах в Госдуму.

Свой протест против проведения российских выборов на оккупированных территориях выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты выборов.

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