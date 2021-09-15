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Правительство передало «Нафтогазу» арестованные акции «Донецкоблгаза»

15 сентября 2021, 15:12

Правительство передало «Нафтогазу» арестованные акции «Донецкоблгаза»

Кабинет министров Украины передает в управление НАК «Нафтогаза Украины» активы ПАО «Донецкоблгаз», на которые наложен арест в уголовном производству в связи с исключительным случаем.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду.

Речь идет о 49,9% акциях, которые арестовал Шевченковский районный суд Киева в марте 2021 года. Эти акции «Донецкоблгаза» принадлежат гонконгским компаниям, которые связывали с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Согласно распоряжению, Кабмин согласился с предложением Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Минэнерго передать акции «Нафтогазу Украины».

При этом «Нафтогаз» уже являлся собственником 38,2% акций «Донецкоблгаза». Таким образом, «Нафтогаз Украины» сконцентрирует контрольный пакет акций предприятия.

В Кабмине рассчитывают, что это решение позволит обеспечить газом потребителей Донецкой области.

Согласно закону об АРМА, в исключительных случаях управление арестованными активами по решению правительства может быть передано, в частности, хозяйственному обществу госсектора. При этом исключительными считаются случаи, когда существует риск сбоя и/или прерывания функционирования таких активов, что может привести к чрезвычайным ситуациям или сбою, например, в снабжении природным газом.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». 7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.

По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства. СБУ начала расследование, квалифицировав действия «Донецкоблгаза» как диверсию.

В марте СНБО ввел санкции против двух гонконгских компаний, являющихся владельцами 49,9% акций «Донецкоблгаза».

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