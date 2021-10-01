«ЛНР» заявила, что в 2022 году будет аккредитовать в России школы и профтехучилища

Группировка «ЛНР» в 2022 году планирует провести аккредитацию в России учреждений среднего профессионального образования (СПО) и школ. Об этом заявила заместитель председателя «правительства ЛНР» Анна Тодорова.



Как сообщает пресс-служба «правительства», сегодня она вручала выпускникам «Луганского государственного педагогического университета» дипломы «ЛНР», которые, по словам Тодоровой, признаются в России.



«Мы планируем в дальнейшем продолжить аккредитацию других направлений этого вуза. Аккредитацию учреждений среднего профессионального образования и школ мы планируем провести в будущем году», — заявила «чиновница».



Тодорова подчеркнула, что «аккредитация учебных учреждений ЛНР направлена на их интеграцию в российское образовательное пространство». По ее словам, в данное время большинство вузов «ЛНР» прошло аккредитацию в России.