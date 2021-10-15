В Минздраве рассказали, как невакцинированные люди смогут проехать в другую область после 21 октября

С 21 октября, согласно решению правительства, в Украине будет введено ограничение для межобластных пассажирских перевозок всеми видами транспорта. Как смогут невакцинированные украинцы попасть за пределы области, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «ТСН».



Он напомнил, что со следующего четверга межобластные перевозки будут доступны для пассажиров после предъявления международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, который подтверждает вакцинацию от COVID-19. Для невакцинированных предусмотрен единственный доступный вариант, чтобы попасть в другую область на автобусах, поездах или самолетах.



«Другой вариант — сделать негативный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов», — сказал министр.



По его словам, сложную ситуацию с распространением COVID-19 в Украине характеризует не так уровень инфицирования, как увеличение числа госпитализированных. А среди тех, кто попадает в больницу, преобладают невакцинированные граждане.



«Сами по себе цифры инфицирования не говорят ни о чем, сегодня мы говорим о госпитализации. Госпитализации, которые растут, — это тревожный сигнал. Сегодня как минимум 95% госпитализированных — невакцинированные. Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень эпидопасности», — отметил министр, напомнив, что первой областью, которая попала в «красную» зону карантина, стала Херсонская.