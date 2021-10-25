Если дончане и луганчане едут в «большую» Украину на вакцинацию, самоизоляция не нужна

Жителям отдельных районов Донбасса не нужно проходить самоизоляцию (обсервации) при пересечении границы с РФ и въезде на украинскую территорию в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором. Об этом говорится в опубликованном на правительственном портале постановлении Кабинета министров Украины от 20 октября 2021 г № 1096.



Решение принято с целью обеспечения доступа граждан Украины к вакцинации в условиях блокирования работы КПВВ со стороны незаконных вооруженных формирований и РФ.



Как сообщалось ранее, с 25 октября изменены правила въезда в Украину.



Записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение жителям неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма можно в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Они находятся в территориальной близости к контрольным пунктам въезда.



Записаться можно по номеру контакт-центра министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: + 38 0 800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.



Кроме отмены самоизоляции (обсервации), изменения касаются обновления приложения «Вдома» для украинцев, пересекающих КПВВ и государственную границу на въезд в Украину без пригглашения на вакцинацию. Приложение нужно будет устанавливать на 72 часа до момента, пока человек сделает ПЦР или тест на антиген. А регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото уже не нужно.