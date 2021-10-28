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В ОБСЕ призвали не допустить дальнейшей эскалации на Донбассе

28 октября 2021, 10:18

В ОБСЕ призвали не допустить дальнейшей эскалации на Донбассе

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен призвал все стороны конфликта на Донбассе придерживаться своих обязательств и не допускать эскалации. Об этом говорится в его заявлении по итогам очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций.

«Ситуация в сфере безопасности доминировала в сегодняшних дискуссиях в ТКГ. Специальная мониторинговая миссия (СММ) сообщила об усилении напряженности вдоль линии соприкосновения и об увеличении присутствия тяжелой техники в зоне отведения сил и средств. Поднимая вопросы, связанные с использованием запрещенного оборудования и систем вооружения, я призвал все стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации», — заявил Киннунен.

Он указал, что «беспрецедентные ограничения и раздражение, с которыми СММ столкнулась на прошлой неделе, недопустимы, поскольку эти и другие препятствия ставят под угрозу выполнение миссией ее мандата».

Киннунен сообщил, что рабочая группа по безопасности посвятила свою работу обсуждению задержания представителя группировки «ЛНР» Андрея Косяка на участке разведения Золотое — Первомайск 13 октября. «Участники не пришли к единому мнению о том, как укрепить взаимное доверие», — отметил посол. Он считает, что относительно задержанного важна прозрачность в отношении его статуса, а также соблюдение норм международного гуманитарного права и прав человека.

Спецпредставитель напомнил, что 28 октября исполняется ровно год с того момента, как ТКГ поручила рабочей группе по политическим вопросам срочно разработать проект плана действий на основе письменных предложений всех участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями. «Я с сожалением отмечаю, что продолжающиеся разногласия по процедурным вопросам пока что не позволили Политической рабочей группе по существу рассматривать вопросы, связанные с разработкой единого плана действий», — отметил Киннунен.

Он рассказал, что гуманитарной рабочей группе обсудили тему пропавших без вести. Участники также обменялись мнениями об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения и взаимном освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

По словам Киннунена, обсуждения в экономической рабочей группе были сосредоточены на вопросах водоснабжения, в частности, на тарифах и юридических аспектах поставок воды в отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Участники также обсудили недавние ограничения на поездки в ОРЛО и их возможное влияние на способность пенсионеров получать пенсию на подконтрольной правительству Украины территории.

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