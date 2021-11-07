Отстранение от работы невакцинированных педагогов просят перенести на месяц

Профсоюз работников образования и науки Украины обратился в Кабинет министров и профильные министерства с просьбой отложить отстранение от работы невакцинированных против коронавируса педагогов.



В обращении профсоюза, в частности, говорится, что с отстранением от работы сотрудников учреждений образования, которые подлежат обязательной вакцинации, «образовалась сложная ситуация».



«Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для протекания образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т.д.», — подчеркивают в профсоюзе.



Там констатируют, что согласно ст. 5 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», граждане обязаны делать прививки в предусмотренных законодательством случаях, но в то же время ссылаются на нормы Кодекса законов о труде, согласно которым работникам должны сообщать об изменениях условий труда за два месяца.



«С целью соблюдения норм статьи 32 КЗоТ Украины об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее двух месяцев, профсоюз работников образования и науки Украины видит необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава Украины № 2153 и в пункт 41-6 постановления Кабинета министров Украины №1236 о переносе сроков их реализации не ранее 8 декабря», — резюмируют в профсоюзе.

Начиная с 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, начнут отстранять от работы, если человек не привит. Это касается госслужащих, служащих органов местного самоуправления и работников сферы образования. Отстранение будет длиться до момента вакцинации работника хотя бы одной дозой прививки. Те, у кого есть противопоказания к вакцинации, должны предъявить работодателю соответствующий документ.