Великобритания разместит в Германии военную бригаду из-за угрозы вторжения РФ в Украину — СМИ

На фоне наращивания Россией военной группировки на границе с Украиной Великобритания разместит в Германии передовую военную бригаду, пишет «Европейская правда» со ссылкой на издание The Times.



Как сообщается, на базу НАТО в Сеннелагере на севере Германии направят сотни транспортных средств, включая танки и дроны.



«В рамках крупнейшей трансформации службы за два десятилетия армия хочет, чтобы силы размером с бригаду с 250 единицами техники располагались ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией», — пишет издание.



Отмечается, что передовая база НАТО в Сеннелагере станет местом размещения одного из новых сухопутных региональных узлов британской армии, наряду с объектами в Кении и Омане.



Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс пояснил, что эти объекты позволят армии перемещаться быстрее и «быть готовой к развертыванию, если это потребуется».