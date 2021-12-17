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Законопроект об отмене сезонного перевода часов в Украине готов к рассмотрению в Раде

17 декабря 2021, 19:33

Законопроект об отмене сезонного перевода часов в Украине готов к рассмотрению в Раде

Законопроект об исчислении времени, которым предлагается отменить сезонный перевод часов каждые полгода, готов к рассмотрению в зале пленарных заседаний парламента. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на итоговом брифинге в пятницу.

Он отметил, что есть много аргументов в пользу того, чтобы отменить переход на летнее и зимнее время.

«Что касается законопроекта об исчислении времени, это для меня уже такая история, когда все понимают, что это крайне необходимо. Европейский Союз высказался по поводу того, что нет никаких доказательств, что от этого есть какая-то экономия, а наоборот, люди каждый год получают дважды энергетическую встряску. В 2017 году присудили Нобелевскую премию за обоснование биологических ритмов человека. Что еще нужно сделать, чтобы мы перестали биться головой о стену? Поэтому я, все-таки, думаю, что поскольку мы уже перешли на зимнее время, то возможно, этот вопрос и возникнет снова в ближайшее время, и мы будем его обсуждать. Соответствующий законопроект прошел комитет, он готов к вынесению в зал», — сказал Стефанчук.

По его словам, документом предлагается закрепить окончательный переход Украины на зимнее время.

«Единственное, почему он не выносится в зал, что мы были на летнем времени, и фиксация летнего времени — это фиксация неестественного для Украины времени +1. А все-таки естественное для Украины время +2. Но надо еще провести эту дискуссию», — добавил спикер парламента.

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