На выплаты долгов перед шахтерами выделили 500 миллионов гривен

Государственное предприятие «Укруголь» в четверг перечислило государственным угледобывающим предприятиям 500 миллионов гривен для выплаты зарплат шахтерам.



«Соответствующие средства "Укруголь" предоставило НАЭК "Энергоатом" как беспроцентную финансовую помощь в целях бесперебойных поставок угольной продукции тепловой генерации», – сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины.



На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности Украины задолженность по зарплате достигла 2,34 миллиарда гривен.



8 декабря Минэнерго перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 миллионов гривен.