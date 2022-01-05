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В Украине — рост выявленных случаев коронавируса после новогодних выходных

05 января 2022, 08:12

В Украине — рост выявленных случаев коронавируса после новогодних выходных

За вторник, 4 января, в Украине выявили 4 571 случай заражения коронавирусом, что на 2 825 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 8 439 пациентов, умерли 273 человека. Вчера госпитализировали 1 366 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 682 659 человек. Из них выздоровели  3 491 793 пациентоа, а умерли 96 709 человек.

Вчера вакцинировались 102 478 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 748 324 человека, из них получили первую дозу — 14 748 322 человека, получили две дозы — 13 835 698 человек. Получили дополнительную дозу — 4 756 человек, бустерную дозу —  7 556 человек. В общей сложности проведено 28 596 332 прививки.

В Украине ввели бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет. Ранее бустерную дозу в могли получить медицинские работники и сотрудники интернатов.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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