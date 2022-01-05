За вторник, 4 января, в Украине выявили 4 571 случай заражения коронавирусом, что на 2 825 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 8 439 пациентов, умерли 273 человека. Вчера госпитализировали 1 366 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 682 659 человек. Из них выздоровели 3 491 793 пациентоа, а умерли 96 709 человек.



Вчера вакцинировались 102 478 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 748 324 человека, из них получили первую дозу — 14 748 322 человека, получили две дозы — 13 835 698 человек. Получили дополнительную дозу — 4 756 человек, бустерную дозу — 7 556 человек. В общей сложности проведено 28 596 332 прививки.

В Украине ввели бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет. Ранее бустерную дозу в могли получить медицинские работники и сотрудники интернатов.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.