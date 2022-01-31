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Из Донецка в армию РФ, Москва наращивает войска. Главное

31 января 2022, 21:32

Из Донецка в армию РФ, Москва наращивает войска. Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.

Эскалации ситуации вокруг границ Украины

● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя заявление российского Министерства обороны об отводе части войск из Западного военного округа, граничащего с Украиной, заявил о преждевременности давать какую-либо оценку намерениям России. В то же время, по данным пентагона, Россия продолжает наращивание военных сил у границ Украины.

● Польша приняла решение о передаче Украине оборонительного вооружения на фоне агрессивного поведения России. Президент Польши Анджей Дуда поддержал передачу вооружения после проведенных консультаций со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

● Совет Безопасности ООН 18 февраля проведет заседание относительно угрозы вооруженного противостояния России и Украины. Из 16 членов СБ ООН 10 стран проголосовали за проведение такого заседания, 3 страны — воздержались и 2 — Россия и Китай — высказались против.

● Канада временно отзовет второстепенных сотрудников своего посольства в Украине в связи с угрозой со стороны России.

● Евросоюз разработал план действий на тот случай, если Москва решит прекратить поставки газа в Европу.

Что еще произошло сегодня 

● В календаре президента Владимира Зеленского пока нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.

● Совет Государственной Думы РФ рассмотрит обращение депутатов от КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей 14 февраля.

● В Макеевской исправительной колонии, где незаконно содержатся 28 украинских пленных, почти целыми днями нет света, а люди не могут себе готовить еду, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова. По ее информации, медицинская помощь украинцам также не предоставляется.

● На неподконтрольном Донбассе «военкоматы» готовят списки призывников для отправки их в российскую армию. Однако случаи, когда проживающих в ОРДЛО жителей забирали в армию РФ, были и ранее. Об этом заявил правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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