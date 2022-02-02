«ДНР» ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий: Список

«Минздрав» при группировке «ДНР» включил вакцинацию против COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Такой «приказ» подписал и.о. «министра здравоохранения» Александр Оприщенко.



В «документе» указаны категории, у кого будут требовать пройти обязательную вакцинацию. Они разделены по уровню приоритетности:



Приоритет 1 уровня:



— люди в возрасте 60 лет и старше;

— работники учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания и «единых регистрационных центров»;

— лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания;

— лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.



Приоритет 2 уровня:



— работники предприятий транспорта и энергетики,

— сотрудники «правоохранительных органов» и «контрольных органов в пунктах пропуска через границу», «военнослужащие»;

— лица, работающие вахтовым методом;

— волонтеры;

— работники сферы услуг (торговля, бытовое обслуживание и т.д.).



Приоритет 3 уровня:



— «госслужащие»;

— студенты вузов и учреждений профтехобразования старше 18 лет;

— призывники.



Кроме того, сообщается, что «минздрав» утвердил перечень работ, «выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями или их передачи и требует обязательного проведения профилактических прививок».