«ДНР» ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий: Список

«Минздрав» при группировке «ДНР» включил вакцинацию против COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Такой «приказ» подписал и.о. «министра здравоохранения» Александр Оприщенко.
В «документе» указаны категории, у кого будут требовать пройти обязательную вакцинацию. Они разделены по уровню приоритетности:
Приоритет 1 уровня:
— люди в возрасте 60 лет и старше;
— работники учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания и «единых регистрационных центров»;
— лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания;
— лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.
Приоритет 2 уровня:
— работники предприятий транспорта и энергетики,
— сотрудники «правоохранительных органов» и «контрольных органов в пунктах пропуска через границу», «военнослужащие»;
— лица, работающие вахтовым методом;
— волонтеры;
— работники сферы услуг (торговля, бытовое обслуживание и т.д.).
Приоритет 3 уровня:
— «госслужащие»;
— студенты вузов и учреждений профтехобразования старше 18 лет;
— призывники.
Кроме того, сообщается, что «минздрав» утвердил перечень работ, «выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями или их передачи и требует обязательного проведения профилактических прививок».
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