«ДНР» выявила за сутки 1248 новых случаев COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 1 февраля, выявили 1 248 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».

За указанный период от осложнений умерли 3 человека, выписаны после выздоровления 157 пациентов.

За все время пандемии «ДНР» признает 127 354 заболевших COVID-19. Из них 110 148 человек выздоровели, летальных случаев — 9 558. Продолжают болеть 7 648 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлен 71 случай пневмоний, из них госпитализировано 53 человека. Всего на лечении находится 711 пациентов с пневмониями, в том числе 347 на кислородной поддержке (+12 за сутки).

У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.