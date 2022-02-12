Байден и Путин больше часа говорили об угрозе российского вторжения в Украину

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор в субботу, чтобы обсудить кризис в Украине. Об этом сообщает Associated Press.



По данным Белого дома, звонок длился 62 минуты.



В ходе разговора Байден еще раз призвал Путина к деэскалации и выводу более 100 000 российских военнослужащих, которые сосредоточились у границ Украины, поскольку Белый дом говорит, ссылаясь на данные разведки, что Россия может вторгнуться в кратчайшие сроки.



«По словам осведомленного американского чиновника, США получили разведданные о том, что Россия рассматривает среду как намеченную дату вторжения. Чиновник, который не был уполномочен говорить публично и сделал это только на условиях анонимности, не сказал, насколько достоверными были разведданные», — отмечает издание.



При этом Белый дом публично заявляет, что США точно не знают, готов ли Путин к вторжению в Украину. Россия отрицает, что намерена начать наступление.