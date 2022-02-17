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ОБСЕ организует заседание по запросу Украины

17 февраля 2022, 14:39

ОБСЕ организует заседание по запросу Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведет 18 февраля заседание по запросу Украины в связи с военной деятельностью вблизи ее границ. Об этом сообщает польское председательство в организации.

«Украина попросила активировать пункт 16.3 Венского документа: встреча всех государств-участников по поводу необычной военной деятельности. Совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности будет созвано в пятницу», — говорится в сообщении.

В четверг ОБСЕ рассмотрит на заседании замену Специального представителя в Украине и в Трехсторонней контактной группе, а также заслушает доклад главного наблюдателя СММ ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика.

На этой неделе Россия отказалась участвовать в консультациях ОБСЕ по запросу Украины о наращивании российских военных сил, так как Москва «не ведет никакой необычной военной деятельности». Консультации инициировал Киев после того, как Россия проигнорировала требование представить детальную информацию о скоплении войск в течение 48 часов.

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