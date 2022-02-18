В Донецкой и луганской областях не работает сотовая связь

В Донецкой и Луганской областях перестала работать сотовая связь мобильных операторов «Водафон» и «Киевстар». Об этом сообщают журналисты «Новости Донбасса».



UPD: По состоянию 1:08 в Краматорске ловит «Водафон».



Технические специалисты службы поддержки операторов на вопрос НД о причинах отсутствия связи ответили, что не располагают информацией и попросили заполнить заявку на техобслуживание.



В то же время у пользователей LifeCell проблем со связью нет: есть как интернет, так и сотовое соединение.