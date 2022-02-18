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«Вас используют для эскалации»: Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО

18 февраля 2022, 19:16

«Вас используют для эскалации»: Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей неподконтрольных территорий Донбасса не верить лжи группировок «ДНР/ЛНР» и России о якобы подготовке наступления украинской армии и диверсий.

«Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития», — написал он.

В частности, Залужный опроверг фейк о якобы подготовке ВСУ взорвать хлор на очистных сооружениях в оккупированной Горловке.

Он отметил, что боевики продолжают обострять ситуацию и сознательно вводят в заблуждение жителей временно оккупированных территорий — заявления о якобы наступлении ВСУ и силовые сценарии освобождения ОРДЛО не соответствуют действительности.

«Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ. Еще раз повторяю — военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что руководство страны даже не рассматривает военный сценарий возвращения территорий. «Украина была и привержена принципам и нормам международного права и человеческой морали», — подчеркнул он.

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18 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.

Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

В администрации губернатора Ростовской области заявляли, что ничего не знают о планах по размещению жителей ОРДО. Аналогичное заявление делали и в Кремле, однако позже изменили риторику и сообщили, что Путин поручил врио главы МЧС РФ вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО.   

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