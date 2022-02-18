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В Луганске произошло два пожара на газопроводе

Обновлено
18 февраля 2022, 23:33

В Луганске произошло два пожара на газопроводе

Пожар на газопроводе в Луганске. Скриншот из видео Пожар на газопроводе в Луганске. Скриншот из видео

В Луганске вечером 18 февраля произошел взрыв с последующим возгоранием на газопроводе в районе Малой Вергунки.  

Позже появилась информация о втором возгорании.

В компании «Луганскгаз», которая подчинена группировке «ЛНР» считают, что «причиной обоих взрывов является диверсия». А спасательная служба при «ЛНР» заявила, что причины взрыва еще выясняются. Первое возгорание уже ликвидировано, сообщили пожарные.

«В 00:10 поступила аварийная заявка в нашу диспетчерскую службу о взрыве газопровода, наши аварийные бригады выехали. Путем понижения давления первую аварию устранили, только закончили первую аварию устранять и услышали хлопок на [улице] Веселоговровской. Приехали сюда и увидели масштабы аварии здесь. Сейчас наши бригады аварийные устраняют эту аварию», — приводит слова гендиректора «Луганскгаза» Татьяны Богородько «ЛИЦ».


Год назад, 16 февраля, на газораспределительном узле Луганска в районе Малой Вергунки произошел взрыв с последующим возгоранием. Погибших и пострадавших не было.

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