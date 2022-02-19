Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

TikTok заблокировала канал росСМИ после видео с Пушилиным

19 февраля 2022, 13:56

TikTok заблокировала канал росСМИ после видео с Пушилиным

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт российского информагентства «РИА Новости» после публикации видео с обращениями глав группировок «ДНР» и «ЛНР» об эвакуации людей в Россию.

В ночь на субботу TikTok удалил из канала «РИА Новости» видеоролик с заявлением главы «ДНР» Дениса Пушилина, в котором он обвинил украинские власти в готовности перейти к наступлению и объявил об эвакуации населения в РФ. На тот момент видеоролик посмотрели более 1,2 миллиона пользователей. Спустя несколько минут «РИА Новости» получили уведомление о блокировке аккаунта.

«Ваш аккаунт был закрыт навсегда за многочисленные нарушения Правил сообщества», — говорилось в нем.

В то же время аналогичное заявление главы «ЛНР» Леонида Пасечника до сих пор доступно на канале агентства. Канал «РИА Новости» в соцсети доступен пользователям, они могут просматривать видео, однако агентство более не сможет публиковать новые ролики.

Читайте также:

«Мы вас ждем»: Украина готова принимать людей, покидающих Донецк и Луганск

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля. 

В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.

Еще по теме

Люди
Денис Пушилин Леонид Пасечник
Прочее
Эвакуация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:35
Сообщение «ДНР» о «диверсии» в Горловке — фейк: видео снова создали заранее
13:15
Боевики обстреляли свои позиции в Пикузах, чтобы обвинить ВСУ — ОТКГ «Восток»
12:52
Дончане массово снимают наличку, некоторые банкоматы опустели
12:00
«ДНР» остановила учебный процесс и вывозит детей-сирот
11:23
«ДНР»: Почти 1500 заболевших ковидом за сутки, 12 человек умерли
10:51
Россия закрыла въезд из Ростовской области на Донбасс
10:00
«ЛНР»: За сутки 268 заболевших COVID-19 и 8 умерших
09:42
Глава «Нафтогаза» опроверг причастность Украины к подрыву газопровода в Луганске
09:16
В «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию вслед за «ДНР»
08:23
Глава «ДНР» объявил всеобщую мобилизацию. Что это значит
23:33
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
23:07
Большие очереди наблюдаются на пунктах пропуска из ОРДЛО в Россию
23:03
Путин платит за эвакуацию, в Донецке готовят теракты. Главное
22:17
Разведка заявила о подготовке терактов в Донецке российскими спецслужбами, дончан просят не покидать дома
21:46
Первые беженцы приехали в Ростовскую область, их разместят в лагерях
все новости
14:44
Боевики обстреляли пожарно-спасательную часть в Счастье
14:37
Заседание ТКГ не состоялось из-за отказа РФ участвовать
14:35
Сообщение «ДНР» о «диверсии» в Горловке — фейк: видео снова создали заранее
14:19
В России начались учения сил ядерной триады под руководством Путина
13:56
TikTok заблокировала канал росСМИ после видео с Пушилиным
13:15
Боевики обстреляли свои позиции в Пикузах, чтобы обвинить ВСУ — ОТКГ «Восток»
12:52
Дончане массово снимают наличку, некоторые банкоматы опустели
12:24
На Донетчине обстрелом поврежден водопровод, 48 населенных пунктов остались без воды
12:00
«ДНР» остановила учебный процесс и вывозит детей-сирот
11:23
«ДНР»: Почти 1500 заболевших ковидом за сутки, 12 человек умерли
10:51
Россия закрыла въезд из Ростовской области на Донбасс
10:39
Наплыва людей на КПВВ «Станица Луганская» не наблюдается
10:15
Южный подъем Карловского водохранилища поврежден обстрелом, подача воды приостановлена
10:00
«ЛНР»: За сутки 268 заболевших COVID-19 и 8 умерших
09:53
Военные полностью контролируют ситуацию на Донбассе — ОП
все новости
ВИДЕО
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция