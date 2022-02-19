TikTok заблокировала канал росСМИ после видео с Пушилиным

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт российского информагентства «РИА Новости» после публикации видео с обращениями глав группировок «ДНР» и «ЛНР» об эвакуации людей в Россию.



В ночь на субботу TikTok удалил из канала «РИА Новости» видеоролик с заявлением главы «ДНР» Дениса Пушилина, в котором он обвинил украинские власти в готовности перейти к наступлению и объявил об эвакуации населения в РФ. На тот момент видеоролик посмотрели более 1,2 миллиона пользователей. Спустя несколько минут «РИА Новости» получили уведомление о блокировке аккаунта.



«Ваш аккаунт был закрыт навсегда за многочисленные нарушения Правил сообщества», — говорилось в нем.



В то же время аналогичное заявление главы «ЛНР» Леонида Пасечника до сих пор доступно на канале агентства. Канал «РИА Новости» в соцсети доступен пользователям, они могут просматривать видео, однако агентство более не сможет публиковать новые ролики.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.