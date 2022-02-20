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В Донецке «ДНР» агитирует воевать и заставила вывесить флаги России

20 февраля 2022, 15:38

В Донецке «ДНР» агитирует воевать и заставила вывесить флаги России

В оккупированном Донецке начали появляться агитационные плакаты с призывом присоединиться к незаконным вооруженным формированиям. Сотрудники коммунальных служб развешивают по городу флаги России. Видео и фотографии публикуют пользователи социальных сетей.

Местная оккупационная администрация начала выдавать флаги России и «ДНР» предприятиям и предпринимателям, узнали «Новости Донбасса».

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля. 

РФ перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.

В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.

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