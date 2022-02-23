Введение ЧП не отразится на жизни украинцев и работе бизнеса — Шмыгаль

Введение чрезвычайного положения не отразится на жизнь граждан и работу бизнеса. Об этом завил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.



«Никаким образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса», — сказал он.



Национальный банк уточнил, что при введении чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. «Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме», — сообщил регулятор на своем сайте в среду.



Совет национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины за исключением Донецкой и Луганской областей.



Речь идет об усилении охраны общественного порядка и объектов критической инфраструктуры. Также возможно ограничение движения транспорта, дополнительная проверка транспорта и проверка документов граждан.

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