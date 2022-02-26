В Украине открыли горячую линию для родственников российских солдат

Открыта горячая линия для родственников российских солдат, которые погибли или были взяты в плен в Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



«С сегодняшнего дня с 19:00! Для всех, у кого где-то на Украинской земле потерялся российский солдат!», — отметил министр.



Резников пояснил, это горячая линия для родственников российских солдат и офицеров. Отмечено, что «если ваши близкие в последние месяцы отправились на учения и с ними нет связи, скорее всего они берут участие в нападении на Украину».



По сообщению министра обороны, за два дня украинские военные убили и ранили несколько тысяч российских интервентов, более 200 захватили в плен.



В листовке о горячей линии сказано, что так можно узнать о своих родных и решить вопрос «как и когда можно забрать тела погибших».



На горячую линию «Вернись живым из Украины» можно дозвониться по телефонам: 380894201860, 380894201861 и 380894201862.

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