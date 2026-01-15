Войска РФ сбросили на Краматорск авиабомбу

Россияне атаковали Краматорск

Днем в четверг, 15 января, российская армия нанесла авиационный удар по Краматорску Донецкой области. информации о пострадавших и жертвах нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В 12:02, с применением ФАБ-250, российские войска нанесли удар по территории промышленной зоны», — говорится в сообщении.



Кроме того, в результате атаки поврежден частный жилой дом.



Ранее мы писали, что вечером 14 января российская армия ударила по городу Славянск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»