Войска РФ сбросили на Краматорск авиабомбу
15 января 2026, 15:30

Днем в четверг, 15 января, российская армия нанесла авиационный удар по Краматорску Донецкой области. информации о пострадавших и жертвах нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

«В 12:02, с применением ФАБ-250, российские войска нанесли удар по территории промышленной зоны», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки поврежден частный жилой дом.

Ранее мы писали, что вечером 14 января российская армия ударила по городу Славянск Донецкой области. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

