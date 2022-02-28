Россияне обстреливают мирных жителей Донетчины, под ударом 9 населенных пунктов

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей Донетчины. По состоянию на 16:30 за сегодня под удар уже попали по меньшей мере 9 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Он описал ситуацию в пострадавших от обстрелов поселках и городах:
«Вместе с ГСЧС продолжаем эвакуацию жителей Сартаны: вывезли 57 человек, еще около 150 уехали самостоятельно. Напомню, что большинство жителей уехали еще вчера — около трех тысяч», — сообщил Кириленко.
Он также добавил, что защитники Украины сбили российский самолет, который два дня бомбил Мариуполь и Сартану.