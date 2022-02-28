Россияне обстреливают мирных жителей Донетчины, под ударом 9 населенных пунктов

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей Донетчины. По состоянию на 16:30 за сегодня под удар уже попали по меньшей мере 9 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



Он описал ситуацию в пострадавших от обстрелов поселках и городах:

в Звездном погиб человек и поврежден дом;

в Новомихайловке повреждено 8 домов, пострадавших нет;

Опытное обесточено из-за попадания в высоковольтную линию;

Тоненькое, Водяное и Северное обесточены из-за обстрела;

в Водяном также поврежден дом, пострадавших нет;

повреждено электроснабжение Верхнеторецкого, вблизи поселка идет бой;

возле Светлодарска прилетела кассета «Градов», жертв нет;

обстреляна Калиновка, поврежден 1 дом.

«Вместе с ГСЧС продолжаем эвакуацию жителей Сартаны: вывезли 57 человек, еще около 150 уехали самостоятельно. Напомню, что большинство жителей уехали еще вчера — около трех тысяч», — сообщил Кириленко.

Он также добавил, что защитники Украины сбили российский самолет, который два дня бомбил Мариуполь и Сартану.