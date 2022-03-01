Российские войска, в которые входит армейский корпус «ДНР», своими обстрелами препятствуют эвакуации мирных жителей Волновахи в Донецкой области. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Лубинец.



«В последние дни мы вместе с Уполномоченным ВРУ по правам человека занимались вопросом зеленого коридора. Уже обратились ко всем международным организациям, которые этим занимаются, в первую очередь к Красному Кресту. От россиян — никакого ответа» — рассказал он.



Лубинец отметил, что 28 февраля вместе с руководством Донецкой ВГА, МЧС, Нацполицией, военными, пользуясь тишиной, до 12 часов решили предоставить возможность людям уехать на своих автомобилях и пешком перейти за железнодорожный мост, где их «подхватывали» на авто и подвозили дальше.

Удалось выехать десяткам частных автомобилей, многие смогли выйти пешком. Однако, как сообщил нардеп, такой возможностью смогли воспользоваться далеко не все.



«Из-за постоянных обстрелов автобусы уехать не могут, оккупантов не волнует эвакуация мирного населения, они стреляют по всем», — подчеркнул Лубинец.



Он добавил, что украинская сторона не останавливается, и продолжает добиваться «тишины» через международные организации.

По состоянию на 28 февраля, Мариуполь и Волноваха оставались горячими точками в Донецкой области. За эти города идут бои. Власти работают над предоставлением «зеленого коридора» для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей.



Эвакуационный транспорт, отправленный в понедельник утром в Волноваху, чтобы вывезти людей, не смог добраться до места назначения ㅡ колонна попала под обстрел российских «Градов».