Греция предложила восстановить роддом в Мариуполе, разрушенный бомбежкой оккупантов

Греция предложила свою помощь в восстановлении роддома в Мариуполе, который был разрушен авиаударом российских оккупантов. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.



«Греция готова восстановить родильный дом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны», — написал премьер-министр Греции в Твиттер.

9 марта российские оккупационные войска нанесли авиаудар по детскому отделению горбольницы №3 в Мариуполе. Бомбардировке подвергся роддом и детское отделение по проспекту Мира.