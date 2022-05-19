С Луганской области эвакуировали еще 37 человек, несмотря на обстрелы

Эвакуация жителей Луганщины. Фото: ОВА

С территории Луганской области несмотря на обстрелы российских войск сегодня, 19 мая, удалось эвакуировать 37 человек. Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и отметил, что эвакуация была сверхсложной, а бронированный грузовик едва вырвался.



Войска РФ, по его словам, мощно обстреливают Северодонецк. Несмотря на это патрульным полицейским удалось забрать жителей города. Также эвакуированы люди из Лисичанска и Белогоровки. Эвакуация проходит по дороге «Лисичанск-Бахмут», обстреливаемой оккупантами.



«37 человек, из них пятеро — дети. Четыре кота. Две собаки. Две морские свинки», — перечислил спасенных Гайдай и поблагодарил за это патрульную полицию Луганской области.



Все эвакуированные уже в безопасности.



Сергей Гайдай также призвал оставшихся в городе северодончан не выходить из укрытий.





Ранее он заявлял, что войска РФ осуществляют попытки отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами, захватив трассу «Лисичанск — Бахмут».