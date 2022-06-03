Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах

03 июня 2022, 17:53

«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах

Группировка «ЛНР» заявила, что с 3 июня временно ограничит доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Луганской области. В группировке заявили, что это «ответ на многократное участившееся использование сервисы как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокациях и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры».

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» утверждают, что с помощью Viber украинские военные вычисляют объекты, по которым в последующем наносят удары. Как именно используют мессенджер в военных целях, боевики не пояснили.

Группировки «Л-ДНР» заблокировали доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной ей территории. С аналогичным объяснением доступ к Facebook и Instagram был запрещен и на территории России. Кремль назвал Meta «экстремистской организацией».

Зайти в Facebook и Instagram по-прежнему можно с помощью VPN.

Еще по теме

Организации
ЛНР
Прочее
Viber

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:08
«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
10:16
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
09:12
«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки
23:26
В Мариуполе погибших от обстрелов и ранений хоронят только в братских могилах
23:06
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
18:57
Под Мариуполем обнаружили вторую фильтрационную тюрьму
17:32
В Кремле сейчас не видят возможности провести «референдумы» на оккупированных территориях Украины
все новости
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:48
Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу. В списке Кабаева, Песков и еще 63 человека
16:48
Условия получения компенсации за разрушенное жилье перечислили юристы
16:27
Здание Харьковской ОГА не подлежит восстановлению
16:25
ВСУ выбили оккупантов из двух сел вблизи Северодонецка — Минобороны
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:57
МВД Украины: Открыто 16 дел об изнасиловании мирных жителей оккупантами
15:40
В правительстве рассказали о разрушенных войсками РФ объектах инфраструктуры Украины
15:33
Посол Украины заявил, что Турция покупает у России краденое украинское зерно
15:24
Войска РФ выпустили 16 ракет по Киевской, Львовской и Николаевской областям
15:08
«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных
14:48
В Донецкой области ремонтные бригады вернули свет 50 тысячам семей
14:22
Полицейские, вовремя не покинувшие оккупированные территории, уволены
все новости
ВИДЕО
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
03 июня, 10:16
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
02 июня, 23:06
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция