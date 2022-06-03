«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах

Группировка «ЛНР» заявила, что с 3 июня временно ограничит доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Луганской области. В группировке заявили, что это «ответ на многократное участившееся использование сервисы как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокациях и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры».



Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» утверждают, что с помощью Viber украинские военные вычисляют объекты, по которым в последующем наносят удары. Как именно используют мессенджер в военных целях, боевики не пояснили.



Группировки «Л-ДНР» заблокировали доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной ей территории. С аналогичным объяснением доступ к Facebook и Instagram был запрещен и на территории России. Кремль назвал Meta «экстремистской организацией».



Зайти в Facebook и Instagram по-прежнему можно с помощью VPN.