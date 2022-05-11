«ЛНР» вслед за «ДНР» заблокировала доступ к Facebook и Instagram

Группировка «ЛНР» заблокировала доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной ей территории. Об этом сообщило «министерство информации».



Причина решения в том, что якобы американская корпорация Meta, которой принадлежат эти соцсети, позволила пользователям «призывать к насилию в отношении русскоязычных».



Пояснение «ЛНР» фактически копирует решение «минсвязи «ДНР», которое также заблокировало доступ к этим соцсетям.



С аналогичным объяснением доступ к Facebook и Instagram был запрещен и на территории России. Кремль назвал Meta «экстремистской организацией».



Доступ к Facebook и Instagram, как на подконтрольной РФ части Донецкой области, так и Луганской фактически был заблокирован несколько дней назад. Об «официальном» решении «Л-ДНР» объявили сегодня.



Зайти в Facebook и Instagram по-прежнему можно с помощью VPN.