В оккупированном Бердянске появились борды ко Дню России

Билборды в оккупированном Бердянске, 6 июня 2022 года. Фото: «Радио Свобода»

Российская оккупационная администрация развешивает на улицах Бердянска Запопрожской области борды, на которых содержатся поздравления с российскими праздниками. Об этом сообщает «Радио Свобода».



Со ссылкой местных жителей, журналисты сообщают, что День России, который отмечается в РФ 12 июня, это не первый праздник, который оккупационные власти города навязывают горожанам.

В частности российские силы уже успели поздравить жителей Бердянска с помощью бордов с днем русского языка и рождением поэта Александра Пушкина. А 1 июня, по случаю международного Дня защиты детей, оккупанты устроили в городе угощение с «пловом по-дагестански» и выставкой российской военной техники.



9 мая оккупанты запускали в Бердянске салюты.

Билборды в оккупированном Бердянске, 6 июня 2022 года. Фото: «Радио Свобода»

Сегодня ранее «замглавы военно-гражданской администрации» Херсона Кирилл Стремоусов заявил о планах оккупантов провести «референдум» о вхождении украинского региона в состав РФ, а после «референдума» там хотят провести «выборы».