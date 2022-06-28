Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: Число погибших возросло

Последствия обстрела Кременчуга. Фото: ОВА

Число погибших в ТРЦ «Амстор» в Кременчуге, по которому накануне российская армия нанесла ракетный удар, возросло до 18. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.



Руководитель области подчеркнул, что 27 июня был самый трагический день для Полтавщины за все четыре месяца войны. Российский агрессор превратил в руины крупнейший ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.

«18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал Лунин утром.

Днем 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. По данным Офиса президента Украины, в тот момент в ТРЦ находились более тысячи человек. В здании начался пожар, сообщалось о гибели 13 человек. В прокуратуру поступило более 40 заявлений от родственников пропавших без вести граждан в результате ракетного удара по ТРЦ.



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