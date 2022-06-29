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ООН зафиксировала убийства и массовые казни более чем 30 населенных пунктах Украины

29 июня 2022, 12:00

ООН зафиксировала убийства и массовые казни более чем 30 населенных пунктах Украины

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала убийства, включительно с массовыми казнями, гражданских лиц в более 30 населенных пунктах Украины. Об этом говорится в докладе миссии, передает «Интерфакс-Украина».

Также организация зафиксировала 270 случаями своевольного задержания и насильственных исчезновений представителей местных органов власти, журналистов, активистов гражданского общества и других гражданских лиц со стороны Вооруженных сил России.  

Среди них 8 жертв, в частности, 1 женщина и 7 мужчин, которые были найдены впоследствии мертвыми.

«Мы также зафиксировали 12 случаев насильственных исчезновений, совершенных украинскими правоохранительными органами, относительно лиц, подозреваемых в поддержке Вооруженных сил России и связанных вооруженных групп», - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада в Киеве.

Богнер отметила, что в миссии не увидели прогресса в привлечении нарушителей к ответственности со стороны власти. Начато расследование только двух серьезных инцидентов.

Она указала, что миссия получила сообщения о пытках и жестоком обращении.

«Особенно шокирует случай с 2 членами территориальной обороны в Херсоне, которые были задержаны российскими Вооруженными силами в конце марта, а потом замучены до смерти в здании областного управления полиции в Херсоне», - сказала Богнер.

Миссия ООН зафиксировала 17 случаев гибели журналистов, работников СМИ и блогеров в результате боевых действий и 14 случаев ранения журналистов. Задокументирован 41 случай преследования жителей Крыма за дискредитацию или призывы к препятствованию применения Вооруженных сил России.

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