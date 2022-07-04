Путин раздает награды за оккупацию Луганщины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что присвоит звания «Герой России» командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину и заместителю командующего 8-й армии и Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. Об этом он сказал во время разговора с министром обороны Сергеем Шойгу.



Абачев является также командует незаконным вооруженным формированием, которое назвается 2-м армейским корпусом «народной милиции "ЛНР"».



«С вашим предложением о присвоении командующему группировкой "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен», - сказал Путин Шойгу перед камерами.



Российский президент поручил наградить также тех боевиков и российских военных, которые отличились при захвате городов Луганской области.