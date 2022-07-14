В МИД Украины призывают к созданию трибунала для руководства РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает к созданию специального трибунала для привлечения высшего военного и политического руководства РФ к ответственности за совершенные преступления в Украине. Об этом сообщают на сайте МИД Украины по итогам первого дня Международной конференции по привлечению России к ответственности за преступления в Украине, которая началась 14 июля в Гааге.

«Я выскажусь предельно ясно: Украина обвиняет Россию в совершении преступления агрессии. Вместе с другими государствами, организациями и институциями мы используем все доступные инструменты, чтобы добиться справедливости для тысяч невинных жертв этого преступления, и мы не сложим руки, пока виновные не будут привлечены к ответственности», - заявил он.

Дмитрий Кулеба к тому же назвал пять основных параметров, которые Украина предлагает положить в основу будущего специального трибунала для руководства РФ:

— Спецтрибунал будет базироваться на правилах и подходах, применяемых Международным уголовным судом и изложенных в его Римском уставе. Он будет расследовать и преследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории, как это определено в статье 8 bis Римского устава.

— Юрисдикция Спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014-го года, начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

— Специальный трибунал будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль или непосредственно управляющих политическими или военными действиями государства.

— Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание.

— Специальный трибунал будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и будет создан как международный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

Кулеба объяснил, что в то время как у международного уголовного правосудия есть достаточные инструменты для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида, имеющиеся институции предстают перед объективными правовыми препятствиями в расследовании преступления агрессии против Украины. Именно поэтому, по его словам, необходимо создание Специального трибунала, способного привлечь к ответственности руководство РФ именно за это преступление.

К тому же министр отметил, что в случае «если нет соответствующих инструментов, позволяющих нам осуществить правосудие, мы вернемся к самым истокам международного уголовного правосудия, чтобы их создать».

Дмитрий Кулеба напомнил, что инициативу создания Специального трибунала поддержали ПАСЕ, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Сейм Литовской Республики.

Ранее, 14 июля, армия РФ нанесла ракетный удар по Виннице, унесший жизни десятков людей.