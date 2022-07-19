Росіяни 9 разів на день обстріляли прикордонні громади Сумщини

19 липня 2022, 22:35

Росіяни 9 разів на день обстріляли прикордонні громади Сумщини

Протягом дня сьогодні росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних районів Сумщини, використовуючи різні види озброєння. Загалом зафіксовано близько 78 «прильотів», повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Окупанти обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотинської, Есманьської територіальних громад.

Обстріли почалися з 11 години дня і тривав після 19 години. Росіяни били з мінометів, САУ, ствольної артилерії.

Як зазначив Живицький, у більшості випадків обійшлося без втрат та руйнувань, окрім Миколаївської сільської громади.

«О 12:15 ворог випустив 6 ракет у напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовано двох цивільних осіб та пошкоджено приватне господарство», — повідомив голова області.

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