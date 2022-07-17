Ще один британець опинився у полоні «ДНР»

Ще один громадянин Великобританії, Джон Хардінг, опинився у полоні на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території. Про це повідомляє ВВС.



Хардінга впізнали на відео, опублікованому російськими ЗМІ. У ролику він каже, що йому загрожує страта і просить прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про допомогу.



За даними ВВС, Хардінга взяли в полон у травні, після того, як українські військові, що залишалися на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, вирішили здатися.



У МЗС Великобританії заявили, що в курсі ситуації і стурбовані долею Хардінга.

Це не перший громадянин Великобританії, котрий опинився в полоні у «ДНР». 15 липня стало відомо про смерть Пола Урі. «Омбудсмен ДНР» Дар'я Морозова стверджувала, що у полоненого знайшли низку хронічних захворювань. Серед них — інсулінозалежний діабет, ураження дихальної системи, нирок та низка захворювань серцево-судинної системи. У «ДНР» пояснили смерть чоловіка «хворобами та стресом».



У «ДНР» стверджують, що Урі воював на боці України, проте відомо , що британець був волонтером .



9 червня так званий «суд ДНР» засудив трьох іноземців, громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Асліна та підданого Марокко Саадуна Брагіма, до страти. Усі вони оскаржили вирок і чекають на остаточне рішення.