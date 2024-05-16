Сили оборони зупинили черговий штурм росіян під Андріївкою

Зупинений штурм росіян під Андріївкою. Фото: кадр із відео

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» зупинили черговий штурм росіян під Андріївкою,– повідомив аналітичний проєкт DeepState.



«На пд-сх. від Андріївки росіяни пішли в штурм 6 одиницями техніки, серед яких можна вкотре помітити "танк-будку", обшитий металевими пластинами. Але це не допомогло сховатися від ураження Сил Оборони»,– йдеться у повідомленні.



За даними DeepState, загарбників зустріли Javelin та FPV-дрони та атака успішно відбита. Раніше російський «танк-сарай» був помічений у районі Красногорівки Покровського району Донецької області.



Нагадаємо, армія Російської Федерації за минулу добу втратила понад 1520 осіб особового складу та 19 танків.