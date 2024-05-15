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У населених пунктах Донецької області за минулу добу через російські обстріли ніхто не постраждав

15 травня 2024, 10:27

У населених пунктах Донецької області за минулу добу через російські обстріли ніхто не постраждав

Через російські обстріли населених пунктів Донецької області минулої доби пошкоджені будинки. Фото: Донецька ОВА Через російські обстріли населених пунктів Донецької області минулої доби пошкоджені будинки. Фото: Донецька ОВА

Упродовж минулої доби росіяни дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Інформація про постраждалих серед мирного населення за цей час не надходила. Про це станом на ранок 15 травня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляно Парасковіївку, Костянтинівку та Єлизаветівку. У Курахівській громаді пошкоджені 3 будинки у Веселому Гаї. У Гродівській громаді пошкоджено господарську споруду в Іванівці.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка, Зарічне, Іванівка та Ямпіль. У Миколаївці пошкоджені 3 будинки та адмінбудівля. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджені 4 об'єкти.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків та багатоповерхівку. У Сіверську пошкоджена нежитлова споруда.

З лінії фронту евакуйовано 336 людей, зокрема 57 дітей.

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