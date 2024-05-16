ЗМІ: Українські дрони атакували військовий завод у Росії минулої ночі

У ніч на 16 травня українські дрони завдали удару по військовому заводу в Тулі (РФ). Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони України.



Повідомляється, що українські безпілотники атакували оборонне підприємство «Базальт».



З відкритих джерел відомо, що «Базальт» у Тулі — це одне з головних оборонних підприємств у Росії зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військового флоту.



Російське Міноборони раніше заявляло про те, що над Тульською областю вночі було збито два БПЛА.