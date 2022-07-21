У Миколаєві показали момент удару ракет по гумштабу

"Приліт" ракет в Миколаїв. Скріншот

У Миколаєві ракети, випущені російськими військами, влучили у гуманітарний штаб. Момент «прильоту» зафіксували камери. Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Момент влучення. О 03:00 російські окупанти вдарили двома ракетами по одному з наших гуманітарних штабів. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли», — повідомив очільник області.



Також він показав, що залишилося від одного зі складів із гуманітарною допомогою.





Російські війська сьогодні вночі випустили сім ракет по Миколаєву.