Корбан не зміг в'їхати в Україну за своїм паспортом

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан не зміг в'їхати в Україну за українським паспортом, оскільки прикордонники повідомили про припинення його громадянства.



Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела, близькі до Корбана, співробітники прикордонної служби вилучили його закордонний паспорт, а також не прийняли його внутрішній паспорт із застосунку «Дія», мотивуючи це фактом припинення його громадянства.



За словами джерела, прикордонники повідомили, що він може в'їхати за паспортом іншої країни у разі, якщо такий є, або звернутися до консульської установи України за кордоном. При цьому указ президента про втрату громадянства не продемонстрували.



Ситуацію прокоментував сам Корбан.



«Хочу уточнити інформацію. Зараз я перебуваю на в'їзді в Україну, пункт переходу кордону "Смільниця". В мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт. Додому, в Україну, мене не пускають. У Дніпро, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую штабом територіальної оборони з 24 лютого 2022 року», — написав він.



Корбан звернувся до президента із закликом «вирішити це непорозуміння», а також опублікував акт вилучення паспорта.

Зазначимо, що народний депутат Сергій Власенко (фракція «Батьківщина») у четвер, 21 липня, оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України низці осіб, зокрема Геннадія Корбана. Офіційного підтвердження існування цього указу досі немає.



Раніше ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента України готуються до підписання укази про позбавлення громадянства Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та Геннадія Корбана.