У Генштабі ЗСУ назвали втрати РФ за час повномасштабної війни

Втрати Російської Федерації від початку повномасштабної війни становлять 785 930 військових. Тільки за минулу добу, з 28 на 29 грудня, російська армія втратила на фронті 1730 солдатів. Про це сьогодні вранці йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 29 грудня 2024 року орієнтовно склали:
особового складу – близько 785 930 (+1730) осіб ліквідовано;
танків — 9656 (+5) одиниць;
бойових броньованих машин — 19 981 (+11) од.;
артилерійських систем — 21 450 (+42) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1032 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21038 (+25) од.;
крилатих ракет — 3003 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 410 (+82) од.;
спеціальної техніки — 3670 (+2) од.
У Генштабі також повідомили, що на вечір 28 грудня на фронті з початку доби сталося 149 бойових зіткнень. Третина з них — лише на Покровському напрямку.
Крім того, агресор здійснив практично 3,8 тисячі обстрілів по позиціях українських бійців та населених пунктах.