У Генштабі ЗСУ назвали втрати РФ за час повномасштабної війни

Втрати Російської Федерації від початку повномасштабної війни становлять 785 930 військових. Тільки за минулу добу, з 28 на 29 грудня, російська армія втратила на фронті 1730 солдатів. Про це сьогодні вранці йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 29 грудня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу – близько 785 930 (+1730) осіб ліквідовано;

танків — 9656 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 19 981 (+11) од.;

артилерійських систем — 21 450 (+42) од.;

РСЗВ — 1256 од.;

засоби ППО — 1032 од.;

літаків — 369 од.;

вертольотів — 329 од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21038 (+25) од.;

крилатих ракет — 3003 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 32 410 (+82) од.;

спеціальної техніки — 3670 (+2) од.

У Генштабі також повідомили, що на вечір 28 грудня на фронті з початку доби сталося 149 бойових зіткнень. Третина з них — лише на Покровському напрямку.

Крім того, агресор здійснив практично 3,8 тисячі обстрілів по позиціях українських бійців та населених пунктах.