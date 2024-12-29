За добу війська РФ шість разів обстріляли населені пункти Донецької області

Наслідки обстрілу одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Російські військові протягом минулої доби шість разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 29 грудня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 1 будівлю. У Покровську пошкоджено будинок; у Котліному загинула одна людина і пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки та гараж.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову будівлю. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 231 особу, зокрема 30 дітей, повідомив керівник ОВА.